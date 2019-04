Prosegue la manutenzione impianti in galleria lungo la SS36

Avanza anche la posa di LED di ultima generazione lungo la carreggiata in direzione Milano

LECCO – Proseguono, nel solo orario notturno 23 – 5, i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”.

Il calendario delle chiusure

La carreggiata sud, in direzione Milano, della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa tra il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes) ed il km 75,350 (svincolo di Bellano), nei territori comunali di Colico, Dorio, Dervio e Bellano (LC), dalle ore 23:00 di lunedì 8 aprile alle ore 5 di martedì 9 aprile 2019.

La carreggiata in direzione sud sarà chiusa inoltre tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 57,700 (svincolo di Abbadia Lariana), nei territori comunali di Bellano, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, dalle ore 23:00 di martedì 9 aprile alle ore 5 di mercoledì 10 aprile 2019.

La carreggiata nord, in direzione Colico, sarà chiusa tra il km 57,700 (svincolo di Abbadia Lariana) ed il km 75,350 (svincolo di Bellano), dalle ore 23:00 di mercoledì 10 aprile alle ore 5 di giovedì 11 aprile 2019.

La carreggiata in direzione nord sarà chiusa inoltre tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes),dalle ore 23:00 di giovedì 11 aprile alle ore 5 di venerdì 12 aprile 2019.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica apposta in loco.

La posa dei Led

Avanza inoltre la posa in opera di LED a risparmio energetico di ultima generazione in sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti programmata da Anas. Da lunedì i lavori, che saranno svolti nel solo orario notturno compreso tra le ore 21:00 e le 5:00 del giorno successivo, interesseranno la carreggiata in direzione Milano della statale 36 tra Lecco e Pescate.

Per consentire tutte le lavorazioni previste, da lunedì 8 e fino al 13 aprile sarà istituito il restringimento della carreggiata tra lo svincolo di Lecco Valsassina (km 50,150) e lo svincolo di Pescate (km 48,900).

Sempre a partire da lunedì e fino al 13 aprile la carreggiata sarà chiusa al traffico in orario notturno nel tratto compreso tra lo svincolo di Lecco Orsa (km 55,700) e lo svincolo di Lecco Valsassina (km 50,150). Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete viaria locale.

