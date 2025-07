Manutenzione straordinaria a Lecco: asfaltature previste su oltre 15 strade

Da lunedì 29 luglio operai al lavoro su vie, cimiteri e rete idrica

LECCO – Prenderanno il via a partire da lunedì prossimo una serie di lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno numerosi punti strategici della città di Lecco. Il Comune ha affidato l’esecuzione degli interventi all’impresa Pozzi Virgilio Strade Srl, che metterà in campo due squadre operative, pronte a intervenire sia sulla rete viaria sia su alcune infrastrutture pubbliche.

Le prime ruspe si vedranno all’opera già dalla mattina del 29 luglio. Il grosso delle attività riguarderà il rifacimento dell’asfalto in diverse vie cittadine: via Fiandra (in tre sezioni), via IX Febbraio, via Baracca, corso Bergamo (in due tratti), la rotonda tra via Redipuglia e via Belfiore, poi ancora via Redipuglia, via Ai Poggi (quattro tratti), via Prealpi, via Don Luigi Monza, via Gorizia e via Montanara.

Accanto alle asfaltature, non mancheranno lavori più specifici: la seconda squadra della ditta sarà impegnata al cimitero di Rancio, dove è in programma la sostituzione di un tratto di fognatura danneggiato, e al cimitero Monumentale, dove sarà sistemato un vialetto laterale all’ingresso principale, attualmente fuori quota e bisognoso di riqualificazione.

Nel pacchetto rientrano anche alcuni interventi sulla rete idrica comunale, con la sostituzione di tubature dedicate allo scarico delle acque meteoriche presso il centro sportivo Al Bione e in via Mazzucconi, all’interno di un complesso condominiale del quartiere Rancio.

L’amministrazione comunale ha fissato come termine dei lavori la fine del mese di settembre. In quell’occasione si procederà anche alla riasfaltatura di corso Matteotti, nel tratto compreso tra l’ingresso del parco 7 Marzo 1944 e la rotonda con via XI Febbraio, e di corso Carlo Alberto, dalla rotonda presso il parcheggio della Ventina fino all’incrocio con via Buozzi.