Manutenzione straordinaria delle vie e piazze cittadine, i prossimi lavori

Interventi in via Paisiello, via Filanda e via Zelioli

LECCO – Procedono i lavori di manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze cittadine affidati a novembre al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Redaelli Francesco Srl di Dolzago e Pozzi Virginio strade Srl di Lecco per un quadro economico complessivo di 1.300.000 euro.

La prossima settimana, a partire da lunedì 10 febbraio e per circa 3 settimane, si interverrà in via Paisiello con il rifacimento e la riqualificazione del marciapiede.

A seguire, toccherà al marciapiede di via Zelioli, mentre da mercoledì 12 a venerdì 14 dalle 8.30 alle 17.30 verranno completati i lavori in via Filanda, dove nelle scorse settimane è stato realizzato un nuovo tratto di marciapiede a completamento dell’esistente.

La via sarà interamente riasfaltata, con istituzione del senso unico in direzione da via dell’Eremo a viale Lombardia.