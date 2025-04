Manutenzioni stradali di prima necessità, in Provincia approvati i progetti esecutivi

I progetti prevedono un investimento complessivo di 290.000 euro

LECCO – Il 31 marzo scorso la Provincia di Lecco ha approvato i progetti esecutivi per interventi di manutenzioni stradali di prima necessità per le aree nord e sud.

Gli interventi riguardano la manutenzione del patrimonio stradale e si prefiggono lo scopo di poter disporre di un’impresa attrezzata per compiere piccole opere edili che comprendono sostanzialmente i seguenti interventi: Manutenzione periodica conservativa:Ripresa del manto d’usura della pavimentazione bituminosa; Ripristino della quota ottimale delle banchine non bitumate; Pulizia e spurgo dei presidi per lo smaltimento delle acque meteoriche; Manutenzione saltuaria ricostruttiva:Ripristini della pavimentazione mediante ricariche con conglomerati bituminosi; Risanamenti del corpo stradale; Riparazione e realizzazione piccoli manufatti; Eliminazione situazioni di pericolo; Ripristini di danni causati da terzi

I progetti, finanziati con fondi propri della Provincia di Lecco, prevedono un investimento complessivo di 290.000 euro ripartito equamente sulle aree nord e sud.