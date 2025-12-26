Mappatura foreste periurbane: rischi e resilienza al cambiamento climatico

Finanziato il progetto Mapfor che vede la Provincia di Lecco tra i partner

“I boschi possono diventare veri e propri presidi territoriali di resilienza”

LECCO – La Provincia di Lecco ha ricevuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, mappatura delle strutture forestali periurbane: rischi e resilienza al cambiamento climatico, interamente finanziato sul Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27.

“Il programma Interreg Italia Svizzera costituisce per il nostro territorio una concreta opportunità per sviluppare progetti innovativi nel prezioso confronto con il territorio elvetico – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Questo progetto in particolare affronta un tema molto attuale quale la sicurezza delle nostre aree boschive e mira a migliorare la gestione e la fruizione dei boschi attraverso metodologie sperimentali. Mitigare i rischi da dissesto, rafforzando la capacità di monitoraggio, analisi e gestione delle emergenze, con un approccio integrato e transfrontaliero, è un obiettivo strategico per la nostra Provincia. In questo senso, i boschi possono diventare veri e propri presidi territoriali di resilienza, capaci di coniugare tutela ambientale, sicurezza e per le comunità locali”.

Scheda descrittiva del progetto

La combinazione di fattori quali l’incremento demografico, lo sviluppo insediativo e infrastrutturale, i cambiamenti climatici, l’abbandono delle fasce boschive dominate dal castagno e dei terreni agricoli marginali, unito alla pressione esercitata dalla fauna selvatica e alla diffusione di specie neofite invasive, sta determinando un’evoluzione profonda e talvolta critica del paesaggio transfrontaliero insubrico.

In particolare, si osserva una crescente contiguità tra aree urbane e boschive, spesso accompagnata da una perdita di stabilità di molti popolamenti arborei e della funzionalità protettiva dei boschi, con impatti significativi sulla sicurezza dei territori.

Questi cambiamenti pongono nuove sfide alla gestione del rischio e alla resilienza territoriale, soprattutto nei confronti dei pericoli naturali di tipo gravitativo (caduta alberi, caduta massi, colate detritiche, scivolamenti superficiali, valanghe), che minacciano centri abitati e vie di comunicazione.

Alla luce di tali dinamiche, il progetto si propone di rafforzare la capacità di monitoraggio, analisi e gestione dei boschi periurbani, con un approccio integrato e transfrontaliero.

L’obiettivo principale è sviluppare strumenti scientifici e operativi per valorizzare il ruolo multifunzionale dei boschi periurbani e supportare strategie efficaci di mitigazione del rischio e gestione delle emergenze.

Particolare attenzione è dedicata all’adozione e sperimentazione di metodologie innovative di geomatica, come il laser scanning LiDAR in versione aviotrasportata, da drone, terrestre mobile o fissa.

Queste tecnologie permettono il rilevamento rapido, su ampie superfici, di parametri forestali chiave: struttura verticale del bosco, distribuzione e stima dei diametri dei tronchi, presenza di alberi schiantati o ribaltati, valutazione della rigenerazione naturale e monitoraggio del processo di laurofillizzazione.

Tali elementi sono cruciali per individuare tempestivamente situazioni di degrado strutturale o ecologico, spesso correlate all’aumento della vulnerabilità e al rischio di dissesto.

Il progetto prevede inoltre una valutazione critica dei geodati esistenti e la costruzione di un sistema informativo integrato e interoperabile, in grado di supportare la pianificazione territoriale, la sorveglianza attiva e il coordinamento tra enti gestori, protezione civile, ricercatori e amministrazioni.

Parallelamente, sarà sviluppato un sistema di monitoraggio della fruizione dei boschi periurbani, per analizzare le dinamiche d’uso e supportare scelte gestionali orientate sia alla sicurezza che alla valorizzazione delle funzioni ricreative e sociali di questi spazi verdi.

Infine, attraverso consultazioni con gli stakeholder locali, il progetto intende raccogliere fabbisogni gestionali concreti e promuovere la disseminazione delle conoscenze, favorendo il trasferimento di tecnologie e buone pratiche.

L’approccio adottato mira a costruire una base conoscitiva aggiornata e operativa, indispensabile per affrontare le trasformazioni in atto e rafforzare la capacità adattativa dei sistemi socio-ecologici periurbani.