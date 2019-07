Maratona del Calcio, il team ‘bianconeri’ vince la 7^ edizione

36 ore no stop di calcio allo Stadio Rigamonti Ceppi

72 squadre in campo, a vincere è stata la formazione bianconera

LECCO – Si è conclusa con il ‘rituale’ match tra Amministrazione Comunale e Associazione Italiana Arbitri la 36esima Maratona del Calcio, andata in scena nel fine settimana al Rigamonti Ceppi di Lecco.

36 ore no stop di torneo, in campo 72 squadre che si sono date il cambio dalle 8 di sabato mattina alle 20 di domenica sera, per una lunghissima partita di pallone a sfondo benefico i cui protagonisti sono stati oltre 1000 giocatori.

L’iniziativa, giunta alla sua 7^ edizione, è ideata dall’Associazione Maratona del Calcio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Quest’anno le maglie del torneo si sono ispirate simbolicamente a due talenti del pallone quali Lionel Messi (con i colori del Barcellona) e Cristiano Ronaldo (con i colori della Juventus). A dare il calcio d’inizio, sabato mattina, il sindaco di Lecco Virginio Brivio mentre tra i giocatori c’è stato anche il prevosto di Lecco Mons. Davide Milani, caposquadra dei giocatori bianconeri.

E’ stata proprio la formazione ispirata a Cristiano Ronaldo, con ben 100 reti realizzate nel corso della 36 ore, ad aggiudicarsi la Maratona. L’evento si è confermato un grande successo in termini di partecipanti e grinta da parte del pubblico, intrattenuto per tutte le 36 ore dagli amici I Panzone, che numeroso ha seguito le 36 ore di calcio, evento sportivo oramai imperdibile dell’estate lecchese.