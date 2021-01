Maratona Telethon 2020: raccolti 138 mila euro nel lecchese. “Ancora un record”

Successo anche nel 2020 per la raccolta fondi Telethon nel lecchese

Oltre 138 mila euro per la ricerca scientifica contro le malattie rare

LECCO – Telethon Lecco scrive un altro successo: 138.400 euro raccolti per la ricerca scientifica nell’anno più difficile per tutti.

“Su ventinove anni di raccolta fondi Telethon a Lecco, ben ventisette hanno visto nei numeri finali della raccolta un loro stesso record ogni volta – sottolineano Gerolamo Fontana, presidente U.I.L.D.M. Lecco, e di Renato Milani, coordinatore provinciale Telethon – Non ci siamo mai arresi, neanche di fronte alla pandemia, neppure nel momento in cui ci siamo resi conto che la maratona dell’autunno sarebbe dovuta cominciare proprio nel ben mezzo della risalita dei contagi della seconda ondata del Covid-19. Il mondo si stava fermando ancora, noi no”.

Il manifesto Telethon Lecco di quest’anno puntava alla ricerca di tanti ambasciatori Telethon “per un giorno”, messaggio recepito da moltissime persone, che in modo diverso hanno dato il loro contributo, attraverso idee nuove, inventando nuove tipologie di raccolta fondi. Tutti fortemente legati dal desiderio di poter mettere la parola cura al fianco di tutte le malattie genetiche rare.

“Non siamo potuti salire sul palco con le nostre 280 ordinarie iniziative che compaiono sul nostro territorio provinciale ogni anno, – afferma Milani – quasi la metà solo nel periodo della maratona convenzionale. Non siamo potuti entrare nelle scuole direttamente se non attraverso una video conferenza. Non siamo stati nei circa 98 comuni che di solito ospitano la nostra maratona “in presenza”. Eppure, i nostri panettoni sono arrivati sulle vostre tavole, generando il loro profumo ed offrendo il loro gusto tra le speranze e i sogni lasciati da un anno davvero difficile”.

I prodotti marchiati Telethon sono stati presenti come sempre nelle aziende, luoghi che quest’anno hanno visto alzarsi il numero del ricavato, ed in alcuni paesi che hanno trovato il modo di ospitare la Fondazione nonostante le restrizioni dei movimenti.

“Ringraziamo la Consulta Musicale di Lecco – continua Milani – che ha ospitato il nostro messaggio nelle importanti conferenze in streaming ‘L’Opera siamo noi’, e tutti i gruppi e le associazioni che hanno comunque effettuato una raccolta nonostante non fossero nelle condizioni di fare prove o concerti e con loro tutti i lecchesi che hanno creduto ancora nella nostra missione. Ancora una volta a Lecco è confermato il primato in Italia per raccolta provinciale dei fondi destinati alla ricerca medico scientifica, ma siamo già pronti per il 2021, perchè sarà il 30° anno di raccolta fondi Telethon a Lecco, e che comincerà con la campagna di primavera. Sono tanti anni che dedichiamo ogni giorno a questa causa, e siamo sicuri che la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti del territorio lecchese da sempre al nostro fianco”.

“Abbiamo fatto una promessa molto tempo fa a tutti quei bambini che sarebbero nati ogni anno nel mondo con una delle quasi ottomila malattie genetiche ad oggi conosciute – conclude Milani – La promessa di poter trovare loro una cura ci muove nel nostro impegno con convinzione. Stiamo attraversando un difficile presente ma non rinunceremo neppure per un attimo alla ricerca medico scientifica”.