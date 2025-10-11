Marcello Foa a Lecco: serata conviviale al Porticciolo dopo la presentazione del suo libro

Tra riflessioni sul ricatto sociale e attualità internazionale

LECCO – Il giornalista, scrittore e docente Marcello Foa ha fatto tappa al ristorante Porticciolo per concludere al meglio la sua trasferta a Lecco. La serata conviviale si è svolta al termine dell’iniziativa di apertura della rassegna Libri Liberi, organizzata da Confindustria Lecco e Sondrio e inaugurata lunedì scorso con la presentazione dell’ultimo libro dell’ex presidente della Rai: “La società del ricatto. E come difendersi”.

Foa, insieme ad Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, e Nancy Squitieri, giornalista, ha scelto il noto ristorante dei fratelli Giorgio e Lorenzo Ferrari, anche grazie all’amicizia con Marco Galbiati, CEO di Galbiati Family di Molteno e presidente della Categoria Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio, con il quale condivide anche la presenza nel CdA di Azimut.

Durante la cena, il giornalista e scrittore ha offerto nuovi spunti di riflessione tratti dal suo libro, evidenziando in particolare: “il ricatto che si diffonde a tutti i livelli della nostra società: dalla politica, sempre più infida e brutale, alle relazioni internazionali, dominate dalla legge del più forte”.

Non sono mancati riferimenti alla tragedia che colpisce Gaza e alle possibili prospettive di pace tra Israele e Hamas, con il ruolo di mediazione degli Stati Uniti, nel tentativo di porre fine a un conflitto sempre più drammatico.

Alla serata hanno preso parte anche numerosi imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, guidati dal presidente Marco Campanari, che, insieme a Foa, Ghisleri e Squitieri, hanno espresso i propri complimenti agli chef Ferrari per l’eccellente cena servita.