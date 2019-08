Marco e Maddalena in luna di miele a piedi lungo il Cammino di Sant’Agostino

Il galbiatese Marco e la compagna Maddalena convoleranno a nozze il 3 agosto

Lunedì partono per la loro ‘luna di miele’: 18 giorni lungo il Cammino di Sant’Agostino, alla scoperta delle bellezze della Lombardia

ALBESE CON CASSANO – L’amore l’uno per l’altra e per l’ambiente: questi gli ‘ingredienti’ del viaggio di nozze decisamente fuori dagli schemi che Marco e Maddalena si apprestano a vivere.

I due giovani, 27 anni, attivi nell’associazione Il Faggio sul Lago (di cui sono rispettivamente Presidente e Segretaria), sabato 3 agosto convoleranno a nozze quindi, lunedì, partiranno per la loro luna di miele.

“Abbiamo scelto di percorrere i 420 km del Cammino di Sant’Agostino – ha spiegato Marco – possiamo definirlo una sorta di cammino di Santiago ‘brianzolo’: il percorso parte da Monza e, lungo un itinerario che disegna quasi una rosa, qui ritorna. Noi arriveremo sino a Pavia”.

Una destinazione insolita, dal momento che la luna di miele è quasi sempre associata a posti lontani ed esotici. Ma Marco e Maddalena, con il loro viaggio, intendono anche e soprattutto riscoprire la bellezza dei nostri luoghi e documentarla: “Viviamo in un territorio ricchissimo di storia e architettura – ha spiegato Marco – nonostante ciò è valorizzato pochissimo. Per questo abbiamo deciso di camminare lungo l’itinerario di pellegrinaggio di Sant’Agostino che tocca nel complesso 25 santuari dedicati alla Madonna”.

Per necessità casalinghe, nello specifico un micio, Marco e Maddalena dovranno rientrare nella loro casa, ad Albese, ogni sera: “Abbiamo deciso di utilizzare solo mezzi di trasporto pubblico per i diversi spostamenti. In totale abbiamo calcolato di percorrere 17 tappe in circa 18 giorni ma dovremo tornare a casa tutte le sere per prenderci cura del nostro gatto, Oliver. Per evitare di utilizzare l’auto abbiamo così deciso di affidarci ai mezzi pubblici, circostanza che, comunque, si sposa più che bene con i nostri ideali ambientalisti”.

I due ragazzi affronteranno il viaggio da turisti, ma anche da veri pellegrini come spiegato: “Cinque-sei anni fa abbiamo fatto il Cammino di Santiago, l’esperienza ci era piaciuta molto ma l’abbiamo vissuta principalmente con spirito turistico. Questa volta sarà diverso perché vorremmo accostarci al cammino anche in senso religioso”.

A pochi giorni dal matrimonio e dalla partenza non resta che augurare a Marco e Maddalena un buon viaggio e tanta felicità. Chi volesse seguirli nella loro avventura può visitare la pagina facebook dell’associazione Il Faggio sul Lago dove verranno pubblicati (tempo permettendo!) i dettagli di ogni tappa.