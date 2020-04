Maria Ausiliatrice: la scuola fa gli auguri agli alunni con un video

LECCO – Insegnanti e suore dell’Istituto Maria Ausiliatrice hanno fatto un video per augurare buona Pasqua agli alunni in questo particolare momento. Un video di auguri tutto cantato e dedicato agli studenti della scuola primaria Maria Ausiliatrice.

E’ stata una bella idea per far sapere ai ragazzi che la scuola è vicina a tutti loro, soprattutto in questo momento difficile dovuto a questa situazione surreale. Tutti hanno partecipato al video di auguri a partire dalla direttrice della scuola suor Maria Teresa Nazzari.