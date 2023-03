Mario Casanova dopo 28 anni lascia il Comune di Lecco e approda in Provincia

“La vita a volte ci pone davanti ad alcune scelte. Ho deciso di provare un’esperienza lavorativa nuova”

LECCO – Mario Casanova, classe 1973, volto ormai noto in città per aver ricoperto recentemente il ruolo di Re Resegone al Carnevalone di Lecco, saluta il Comune dopo ben 28 anni di onorato servizio.

Bellanese di nascita, Casanova dopo aver concluso il quinquennio di studi tecnici, è entrato in Comune nel lontano 1995 come autista dello scuolabus per i Servizi Sociali. Nel 2004 diventa Capo Operaio al settore Patrimonio e successivamente istruttore tecnico servizio manutenzione al Settore Lavori Pubblici ruolo con cui saluta il Comune dopo 28 anni.

Nei mesi scorsi ha ricevuto la proposta di passare alla Provincia di Lecco: “Ci ho riflettuto parecchio – confessa – Il Comune è per me una seconda casa. Non c’è angolo che non conosca, ho buoni rapporti con tutti e nel corso degli anni sono nate anche delle amicizie. Tuttavia la vita a volte ci pone davanti ad alcune scelte. Ho deciso di cambiare e per vivere un’esperienza lavorativa nuova”.

Oggi, in Comune Mario ha organizzato un brindisi per salutare tutti i colleghi, anche alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni e di alcuni assessori: “Non nascondo di essermi commosso. Conosco tutti, o quasi, e salutarsi è sempre difficile – dichiara – E’ vero non sto stravolgendo la mia vita e lo spostamento è solo di qualche decina di metri – sorride – ma è pur sempre un cambiamento”.

Per il Comune di Lecco l’addio di Casanova è indubbiamente una perdita importante e difficilmente potrà essere sostituito nell’immediato.