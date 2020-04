Mascherine, altre 100 mila dalla Regione ai Comuni lecchesi

Nuove mascherine in arrivo dalla Regione per i Comuni

Nella giornata di oggi la Provincia le distribuirà ai referenti delle amministrazioni comunali

LECCO – Oggi, giovedì, la Provincia di Lecco provvederà a distribuire ai Comuni del territorio 104.000 mascherine ritirate ieri da Regione Lombardia, che si aggiungono alle 109.000 già consegnate nei giorni scorsi.

Dalle 15.00 alle 17.00 di oggi i Comuni potranno ritirare le mascherine nei tre punti di ritiro allestiti a Barzio, Bulciago e Valgreghentino.

“La Protezione civile della Provincia di Lecco – commenta il presidente Claudio Usuelli – e il Comitato di coordinamento dei volontari si sono messi subito a disposizione per ritirare da Regione Lombardia e recapitare prima possibile ai Comuni queste mascherine. Saranno poi i Comuni a decidere come utilizzare e distribuire queste mascherine ai loro cittadini. Rinnovo il ringraziamento ai volontari di protezione civile, quotidianamente impegnati in varie attività e servizi nei loro Comuni, coordinati dalla Provincia di Lecco, e ai Sindaci, continuamente impegnati nella prima linea del fronte per gestire al meglio questa emergenza”.