Possibile obbligo di mascherina anche a Lecco, all’aperto, nei luoghi più affollati

Oggi l’incontro con le autorità sanitarie, domani il comitato per l’ordine e la sicurezza

LECCO – La misura è già stata prese altrove, come a Milano nelle vie dello shopping, gli stessi sindaci dell’Anci hanno chiesto al Governo di introdurla ovunque a partire dal prossimo lunedì 6 dicembre: a Lecco, invece, si deciderà mercoledì se introdurre di nuovo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, almeno nei luoghi più affollati durante le festività natalizie.

Domani in Prefettura si riunirà infatti il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza che riunirà allo stesso tavolo sindaci, vertici delle forze dell’ordine locali e anche i referenti delle principali aziende di trasporto: all’ordine del giorno, oltre alla valutazione di ulteriori misure di contrasto alla pandemia (come appunto l’obbligo di mascherina all’aperto) c’è soprattutto il piano di controlli in vista dell’introduzione del “Super Green Pass”, certificazione che da lunedì diventerà necessaria anche per viaggiare sui mezzi pubblici.

Dovranno dunque essere organizzati i controlli che potranno essere rafforzati sul trasporto pubblico locale.

Già oggi, martedì, il prefetto Castrese De Rosa insieme al sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, farà il punto con l’azienda ospedaliera e con l’ATS sull’evoluzione dell’emergenza pandemica sul territorio lecchese. Sarà il quadro dei dati riguardanti contagio e i ricoveri in ospedale a chiarire l’eventuale necessità di introdurre, oppure no, l’obbligo di mascherina all’aperto e con quali modalità.