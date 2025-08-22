Match Lecco-Ospitaletto, ecco come cambia la viabilità

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuto
Stadio di Lecco Rigamonti Ceppi
Stadio Rigamonti Ceppi

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle via adiacenti allo stadio

Fischio d’inizio sabato 23 agosto alle ore 21 al Rigamonti-Ceppi

LECCO – Sabato 23 agosto alle 21 si terrà l’incontro calcistico Lecco-Ospitaletto presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 17 alle 24.