Match Lecco-Ospitaletto: tutte le modifiche alla viabilità per domenica 21 dicembre

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle via adiacenti allo stadio
LECCO – In occasione dell’incontro calcistico Lecco – Pergolettese presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, il Comune di Lecco segnala che, domenica 21 dicembre alle 17:30, le vie adiacenti subiranno modifiche alla circolazione e alla sosta.
In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei, dalle 13:30 alle 21:30.