Matematica senza frontiere e High School Mobility Challenge: Badoni protagonista

Come da tradizione l’istituto lecchese ha preso parte alla competizione nazionale di matematica

La scuola ha preso parte anche alla campagna di mobilità sostenibile promossa dal Comune di Lecco

LECCO – Come da tradizione, anche quest’anno l’Istituto Badoni ha preso parte alla competizione nazionale “Matematica senza frontiere”, con la presenza di 14 classi distribuite tra le seconde e le terze di tutti gli indirizzi del Tecnico e del Liceo delle Scienze applicate.

Due le classi vincitrici: la classe 3Bi del Corso di informatica, seguita dalla prof. Gennaro Franco e la classe 3Bmm del Corso di meccanica, con il prof. Saulo Sangalli, che sono risultate le migliori classi a livello nazionale tra gli Istituti tecnici. Il risultato è motivo di orgoglio per tutta la scuola e gratifica il lavoro svolto all’interno del Coordinamento di matematica, perché la vittoria di sezioni diverse, seguite da colleghi differenti, è la prova dell’armonia e della collaborazione tra gli stessi oltre che della capacità di lavorare con obiettivi comuni.

I ragazzi sono stati particolarmente soddisfatti della vittoria e del percorso che li ha accompagnati, come commentano gli studenti della 3Bmm: “E’ stata davvero una sfida emozionante e avvincente; insieme siamo riusciti a superarla con successo. Fin dall’inizio ci siamo resi conto che questa competizione richiedeva una preparazione adeguata. Ci siamo esercitati molto, abbiamo dedicato alcune ore di lezione a discutere strategie, a risolvere esercizi insieme e a mettere alla prova le nostre abilità. Ci siamo sostenuti l’un l’altro, incoraggiandoci per poter dare il massimo e provare a vincere la gara. Abbiamo condiviso risorse, idee e trucchi per risolvere i problemi più complessi. Ogni membro della classe ha dato un contributo prezioso, dimostrando il vero spirito di squadra. Non possiamo negare che ci siano stati momenti difficili lungo il percorso. Ora, guardando indietro a tutto ciò che abbiamo vissuto, possiamo dire con gioia che ce l’abbiamo fatta! Siamo stati premiati per il nostro impegno. Un grazie va sicuramente alla prof.ssa Boghi che ci ha dato indicazioni per come gestire i gruppi e al nostro professore Saulo Sangalli che ci ha preparati in modo adeguato a questa sfida che, per alcuni di noi, era la prima ‘Matematica Senza Frontiere’. Siamo grati per questa esperienza che ci ha insegnato tanto. Ci ha mostrato il potere del lavoro di squadra, l’importanza della costanza e la bellezza di superare le difficoltà insieme. Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Anna Boghi, veterana nell’allenare gli studenti a questo tipo di competizione, indice della passione per la matematica e per le sue numerose applicazioni, che accomuna le generazioni che si susseguono!”

Giovedì 1 giugno, presso l’aula gialla del Badoni, la Dirigente Luisa Zuccoli ha premiato le due classi vincitrici con la distribuzione delle magliette, direttamente giunte alla scuola, come riconoscimento della vittoria e per la valorizzazione delle eccellenze, elogiando i ragazzi per il lavoro di squadra, per la collaborazione e la buona relazione, sottolineando come “il tutto è superiore alla somma delle singole parti”, quale valore aggiunto che ha permesso di raggiungere questi risultati.

High School Mobility Challenge: il Badoni “fa scuola”

Lo scorso 23 maggio si è conclusa la competizione denominata High School Mobility Challenge, la campagna di mobilità sostenibile promossa dal Comune di Lecco per favorire gli spostamenti sostenibili all’interno di percorsi casa-scuola o nei momenti liberi, rivolta a tutti gli studenti, a partire dalle scuole superiori. Due le classi dell’Istituto Badoni di Lecco che hanno preso parte all’iniziativa, la 1^CMM, indirizzo meccanico, che aveva già scalato la classifica del premio intermedio, con un riconoscimento per il lavoro svolto che ha fruttato 10 libri offerti dalla Libreria Volante di Lecco, e la classe 3^B del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, che si trovava in prima posizione da diverso tempo.

La competizione ha visto la vittoria del gruppo “Green team” della 3^B del Liceo delle Scienze Applicate, con ben 54108 eco-Leaves, seguita dalla “1^CMM Green” con 49439 eco-Leaves. La premiazione è avvenuta lo scorso mercoledì 7 giugno presso il Palazzo delle Paure, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità, Renata Zuffi, che ha sottolineato l’incredibile partecipazione delle scuole lecchesi e ha assicurato che il progetto proseguirà con la realizzazione di una “Bike-line” nelle strade cittadine, con lo scopo di rendere Lecco una realtà sempre più sicura e accessibile per pedoni e biciclette.

I ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione e due premi speciali: