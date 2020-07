Matrimonio a Villa Manzoni per l’assessore Simona Piazza e Marco Visentin, il Griso dei City Angels

Il matrimonio questa mattina, sabato, a Villa Manzoni

A celebrare le nozze il sindaco Virginio Brivio

LECCO – L’assessore Simona Piazza ha sposato il suo “Griso”, all’anagrafe Marco Visentin, fino a poche settimane fa coordinatore dei City Angels Lecco. Lo splendido Salone delle Grisaglie a Villa Manzoni ha fatto da cornice questa mattina, sabato, al matrimonio tra i due innamorati, volti noti in città per via dell’impegno amministrativo e associativo ricoperto con passione e determinazione in questi anni.

Aperta per la prima volta alla celebrazione di matrimoni, la splendida Villa, appartenuta alla famiglia del celebre autore dei Promessi Sposi Alessandro Manzoni, ha ospitato una cerimonia tanto intima quanto emozionata a cui hanno potuto partecipare, per via delle limitazione anti covid, solo i più stretti familiari e amici.

Simona e Marco si sono giurati amore eterno di fronte al sindaco Virginio Brivio, particolarmente contento di chiudere il suo mandato da sindaco con il matrimonio di un suo assessore. Presente alla cerimonia la giunta praticamente al completo (assente solo l’assessore Gaia Bolognini). Ai neo sposi i migliori auguri di una felice vita insieme anche da parte della redazione di Lecco Notizie.