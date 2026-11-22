Dalla passione per la cucina nata durante l’infanzia fino al successo televisivo

“La mia più grande soddisfazione? Vedere lo stupore negli occhi dei clienti”

LECCO – Mercoledì 18 novembre, i soci del Rotary Club Lecco si sono ritrovati per assistere all’intervento di Matteo Canzi, vincitore di MasterChef 15 nel marzo 2026, che ha raccontato il suo percorso personale e professionale, dalla passione per la cucina nata durante l’infanzia fino al successo televisivo e alle prospettive future.

Figlio del socio del Rotary Club Lecco Marco Canzi e di Francesca Colombo, Matteo ha condiviso con i presenti una storia fatta di passione, determinazione e desiderio di trasformare un interesse coltivato fin da bambino in una professione. La passione per la cucina nasce molto presto, quando Matteo ha appena otto o nove anni. Un ricordo speciale è legato alla nonna, con la quale ha preparato il suo primo piatto mettendo letteralmente le mani in pasta.

Da allora, la cucina è diventata molto più di un interesse: una vera passione, guidata da un filo conduttore ben preciso, quello di rendere felici le persone attraverso i propri piatti. Durante gli studi in economia e marketing, con un soggiorno in Inghilterra e la successiva laurea in Economia delle imprese e dei Mercati nel 2024, Matteo ha intrapreso inizialmente una strada professionale lavorando come analista finanziario. Eppure, anche dopo giornate particolarmente impegnative, il desiderio di dedicarsi alla cucina continuava a essere presente. Un segnale sempre più chiaro di quale fosse la sua vera strada.

A convincerlo a tentare l’esperienza di MasterChef sono stati soprattutto gli amici, che per lungo tempo lo hanno incoraggiato a iscriversi alla competizione. Una scelta che si è rivelata decisamente positiva e che gli ha aperto nuove e importanti opportunità professionali. A partire proprio dalla vincita sorprendente a marzo di quest’anno della 15^ edizione di Masterchef.

Lunedì Matteo inizierà un nuovo importante capitolo del suo percorso: la formazione presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Parma. Un’occasione per approfondire ulteriormente le proprie competenze e continuare a crescere professionalmente. Tra i traguardi già raggiunti c’è anche la pubblicazione del suo libro, “Il gusto del perché”. Proprio il titolo del volume racchiude una parte importante della sua filosofia culinaria: per realizzare bene un piatto non basta conoscere una ricetta, ma occorre comprenderne le origini, le tradizioni e le ragioni che si celano dietro ogni preparazione.

Durante l’incontro, Matteo ha raccontato anche il lato più impegnativo di MasterChef, fatto di fatica, pressione e ritmi intensi. Una sfida nella quale ha cercato di portare la propria visione della cucina: innovare, senza mai perdere il legame con la tradizione. La sua più grande soddisfazione? Vedere lo stupore negli occhi dei clienti quando assaggiano un piatto. È proprio quella capacità di sorprendere e regalare emozioni a rappresentare, ancora oggi, la motivazione più forte del suo lavoro.

Guardando al futuro, Matteo ha espresso un obiettivo ambizioso: portare la cucina brianzola a un livello superiore e far conoscere la sua identità anche al di fuori del territorio. Un progetto che unisce il desiderio di valorizzare le radici locali alla volontà di sperimentare e confrontarsi con nuovi contesti.

L’incontro ha offerto ai soci del Rotary Club Lecco l’occasione per conoscere da vicino una storia di passione, determinazione e coraggio nel seguire le proprie inclinazioni, trasformando un interesse coltivato fin dall’infanzia in un percorso professionale di successo.