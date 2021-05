Matteo Della Bordella su Canale 5 ad “Avanti un altro! Pure di sera”

L’alpinista ha partecipato nella squadra dei “super”

Il conduttore Paolo Bonolis ricorda un’intervista fatta a Bonatti

LECCO – Non è passata inosservata, ieri sera, la partecipazione dell’alpinista Matteo Della Bordella al programma “Avanti un altro! Pure di sera”, spin-off del game show “Avanti un altro” in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Della Bordella, alpinista di professione e presidente del gruppo Ragni di Lecco, ha partecipato alla puntata che vedeva opposti il “Mondo del passato” contro il “Mondo dei super”. E così, in qualità di super scalatore, ha aperto la puntata rispondendo alla prima serie di domande che prevede il quiz. “Mi hanno portato giù da una montagna e mi hanno buttato qui” ha detto divertito l’alpinista varesino.

Il conduttore Paolo Bonolis ha ricordato di aver avuto l’onore e il piacere di intervistare il grande Walter Bonatti: “Un indolo, un mito che ha tracciato la strada” ha detto l’alpinista. Dopo una prima serie di risposte corrette, come prevede il regolamento del quiz, Della Bordella ha potuto pescare da una serie di bussolotti la cifra di 10.000 euro. Perciò ha deciso di continuare la scalata per cercare di rimpinguare il bottino della squadra del mondo dei super, purtroppo però non è riuscito a superare la seconda serie di domande sulle “super-stizioni”.