Maturità 2020 al via mercoledì per oltre 2.500 studenti lecchesi

Quest’anno gli studenti dovranno affrontare un’unica prova orale

Oggi la riunione plenaria della commissione d’esame per stabilire il calendario dei colloqui

LECCO – Manca oramai pochissimo alla Maturità 2020 che quest’anno sarà decisamente particolare a causa dell’emergenza Covid. La data fissata dal Ministero per l’inizio dell’Esame di Stato è il 17 giugno, mercoledì.

In Provincia di Lecco sono 2.524 i candidati interni che dovranno sostenere la prova conclusiva del ciclo di studi dell’istruzione secondaria di II grado. 47 invece quelli esterni, che affronteranno l’Esame di Stato in una prova straordinaria a settembre.

Oggi, lunedì, è in corso la riunione plenaria della commissione d’esame. Da questa mattina i docenti interni della commissione e il presidente esterno sono al lavoro per definire i dettagli dell’Esame, tra cui il calendario del colloquio orale, unica prova della Maturità 2020, con l’estrazione della lettera alfabetica da cui cominciare le interrogazioni. Le date verranno comunicate agli studenti via mail. Per quanto riguarda la Provincia di Lecco le commissioni che esamineranno gli studenti sono 63.

Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, le commissioni potranno interrogare fino a cinque candidati al giorno, in ordine alfabetico. I ragazzi dovranno presentarsi con un solo accompagnatore, muniti di mascherina e di autodichiarazione sul loro stato di salute.

Come sarà la prova orale? Cinque fasi

Il colloquio orale durerà indicativamente un’ora e sarà diviso in cinque fasi:

discussione sull’elaborato relativo alle discipline di indirizzo (assegnato nelle scorse settimane agli studenti)

analisi di un breve testo di letteratura italiana

discussione del materiale proposto dalla commissione (testo, documento, esperienza) con trattazione interdisciplinare

presentazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento tramite una relazione o un elaborato multimediale

domande relative a Cittadinanza e Costituzione

Il punteggio

Il voto massimo che si potrà conseguire all’orale è 40 a cui verranno sommati i crediti (massimo 60) maturati durante l’ultimo triennio. La commissione potrà dare 5 punti bonus agli studenti con almeno 50 crediti e che prendano almeno 30 alla prova orale.