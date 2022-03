Maturità 2022. Al via il 22 giugno, più peso alla prova orale

Confermate le due prove scritte e l’orale

Ordinanza ministeriale sulla maturità 2022

LECCO – Il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano (6 ore di tempo) predisposta su base nazionale, migliaia di studenti inizieranno l’esame di maturità. Nelle scorse ore è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale che conferma le due prove scritte e l’orale.

Il 23 giugno, infatti, si proseguirà con la seconda prova scritta che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi e sarà diversa a seconda dell’indirizzo. La seconda prova, quest’anno, sarà predisposta dalle singole scuole in modo da tenere conto del programma effettivamente svolto in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia e alla didattica a distanza.

L’esame si chiuderà con il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.

La valutazione finale resta in centesimi. Saranno attribuiti fino a 15 punti per la prova di Italiano, fino a 10 per la seconda prova e fino a 25 per il colloqui. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti (la partecipazione a prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei percorsi per competenze trasversali e l’orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove). La prova orale, per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, potrà essere svolta in videoconferenza.