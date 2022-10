Domenica 16 ottobre, al Circolo Libero Pensiero, la festa per l’importante traguardo

“Dalila ha lavorato molto bene in questi due anni intessendo importanti rapporti con altre realtà del territorio”

LECCO – Renzo e Lucio quest’anno festeggia 15 anni di attività sul territorio di Lecco. Tante le iniziative che l’associazione ha promosso, da ultimo il Pride lecchese con la partecipazione di duemila persone. Un pride che verrà riproposto per il prossimo anno e che partirà, nella sua fase organizzativa, martedì 11 ottobre alle ore 21 al Circolo Libero Pensiero con la prima riunione volontari a cui possono partecipare tutti coloro che vogliono collaborare.

L’associazione che si batte per i diritti LGBT+ annuncia anche un cambio alla presidenza: Dalila Maniaci, che ha guidato l’associazione in questi ultimi due anni, ha lasciato il testimone a Mauro Pirovano, già presidente negli anni scorsi, che riprenderà la guida dell’associazione per i prossimi due anni.

“Dalila ha lavorato molto bene in questi due anni intessendo importanti rapporti con altre realtà del territorio, e per il suo lavoro manifestiamo profonda gratitudine. L’associazione è cresciuta e si è ringiovanita e guarda al futuro. Il Pride ha chiaramente dimostrato che la nostra associazione sa tessere rapporti e collaborazioni. Per noi è importante lavorare per il sostegno dei diritti di tutti – afferma Mauro Pirovano -. Ci aspettano momenti non facili e preoccupanti sulla tutela dei diritti delle persone in modo particolare per i diritti dei più deboli e delle, così dette, minoranze, ma siamo determinati a lottare perché non si facciano passi indietro”.

Domenica 16 ottobre, al Circolo Libero Pensiero, Renzo e Lucio festeggerà il quindicesimo compleanno con un pranzo aperto ai soci, alle socie e a tutti i simpatizzanti dell’associazione. Un compleanno speciale che guarda al futuro ribadendo la richiesta per una società laica, aperta a tutti e garante dei diritti di ogni singola persona. Sui social tutte le informazioni.