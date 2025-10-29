Maxi svincolo del Bione: “Lavori nei tempi, sarà pronto per l’inaugurazione del Quarto Ponte”

Il maxi svincolo comprenderà due nuove rotatorie, progettate per fluidificare il traffico in ingresso e in uscita dall’area del Bione

LECCO – Procedono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione del maxi svincolo in località Bione, un’infrastruttura chiave nel progetto di viabilità connesso al nuovo viadotto sul lago, il cosiddetto “quarto ponte”.

Lo ha confermato il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, sottolineando che “l’intervento sarà ultimato in tempo per l’inaugurazione del ponte, prevista per il 26 gennaio 2026″. “I lavori stanno procedendo regolarmente – ha dichiarato il sindaco – e saranno completati nei tempi stabiliti. Si tratta di un’opera strategica per gestire il flusso di veicoli provenienti dal ponte e integrarli efficacemente nella rete viaria cittadina”.

Il maxi svincolo comprenderà due nuove rotatorie, progettate per fluidificare il traffico in ingresso e in uscita dall’area del Bione. Una delle principali criticità, legata alla presenza di una conduttura del gas nell’area destinata alla rotonda più piccola, è stata recentemente risolta, permettendo la prosecuzione dei lavori senza ulteriori ritardi.

Attualmente, le imprese sono impegnate in parallelo sulla realizzazione delle due rotatorie: la più piccola, collocata nei pressi della zona ovest del cantiere; la più grande, del diametro di circa 60 metri, che sorgerà al posto dell’ex parcheggio antistante l’ingresso del centro sportivo del Bione.

L’obiettivo, confermato dal Comune, è di concludere l’intervento in tempo per il collaudo del quarto ponte, così da garantire un collegamento immediato e funzionale tra il nuovo viadotto e la viabilità cittadina.

Resta aperta la questione della doppia corsia in uscita da Lecco che, almeno per il momento, non vedrà ancora la luce. Il progetto c’è, come anche rimarcato da Anas durante la giornata di open day alla scoperta del cantiere del 4° Ponte, ma mancano i finanziamenti per realizzarlo (18,8 milioni il costo stimato dell’opera).