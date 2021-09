La presentazione è avvenuta ieri, martedì, in ospedale a Lecco

L’incontro ha visto la consegna anche dei camici

LECCO – È stato presentato ieri, 7 settembre, presso l’Ospedale di Lecco, il corso di formazione per i nuovi Medici di Medicina Generale per il territorio di ATS Brianza.

Il Polo MMG ATS Brianza organizza e coordina nel proprio territorio la Formazione Specifica in Medicina Generale, offrendo una proposta didattica co-progettata con le ASST di Brianza, di Lecco e di Monza.

La direzione del Polo MMG garantisce la piena sinergia tra attività pratiche e attività teoriche, proponendo al medico in formazione un piano di studi professionalizzante e personalizzato, inserito all’interno di linee di azione consolidate e progettazioni sperimentali regionali.

La componente docente favorisce lo scambio conoscitivo e l’accrescimento delle competenze individuali e del gruppo classe creando sinergie tra tutti i punti erogativi del territorio.

L’incontro di ieri ha avuto lo scopo di accogliere e coinvolgere i medici tirocinanti del Triennio 2020-2023, attraverso l’esplorazione sia del sistema per la tutela della salute e per la cura e la presa in carico della persona, sia dell’offerta formativa, connotata da programmi, da tipologie organizzative e da metodologie che si sono dimostrate efficaci e maggiormente performanti.

Dopo la presentazione e la consegna del camice, a cura di Silvano Casazza, direttore Generale di ATS Brianza, Alessandro Colombo, Direttore di AFSSL PoliS Lombardia e Gabriella Levato, Coordinatore didattico MG del Polo MMG ATS Brianza, si sono svolti gli interventi di altri relatori come Mario Alparone, ASST Monza, Direttore Generale, Marco Trivelli, ASST Brianza, Direttore Generale, Paolo Favini, ASST Lecco, Direttore Generale, Pierfranco Ravizza, OMCeO Lecco, Presidente, Carlo Maria Teruzzi, OMCeO Monza, Presidente, Flavio Polano, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Presidente, Alessandra Hofmann, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Componente, Claudia Toso, ATS Brianza, Dipartimento Cure Primarie, Responsabile UOC, Stefania Bolis, Polo MMG ATS Brianza, Dirigente, Irene Savino, Polo MMG ATS Brianza, Dirigente e Francesca Leonardi, ex-corsista, Medico MG