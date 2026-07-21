Mercati lombardi, al via il bando da 8 milioni per riqualificare le aree mercatali

Regione Lombardia finanzia gli interventi dei Comuni per rendere i mercati più moderni, sicuri e accessibili

Zamperini: “È un intervento concreto che rafforza il commercio di prossimità e contribuisce a contrastare la desertificazione commerciale”

LECCO – Un investimento da 8 milioni di euro per rilanciare e riqualificare i mercati comunali della Lombardia. È quanto previsto dal nuovo bando approvato dalla Giunta regionale, che mette a disposizione risorse destinate ai Comuni per interventi di ammodernamento delle aree mercatali.

La misura punta a sostenere progetti capaci di rendere i mercati più moderni, sicuri, accessibili e sostenibili, attraverso interventi di riqualificazione, ampliamento e adeguamento degli spazi. L’obiettivo è valorizzare il commercio su aree pubbliche non solo dal punto di vista economico, ma anche come elemento di aggregazione e servizio per le comunità locali.

A commentare il provvedimento è il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che sottolinea il ruolo dei mercati come presidi territoriali.

“I mercati non sono soltanto luoghi dove si acquista e si vende – dichiara Zamperini – ma rappresentano un presidio economico, sociale e identitario delle nostre comunità. Soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree montane costituiscono spesso uno degli ultimi punti di aggregazione e di servizio rimasti sul territorio”.

I contributi regionali potranno raggiungere un massimo di 400 mila euro per ogni progetto. La misura prevede inoltre una particolare attenzione ai piccoli Comuni: per gli enti con una popolazione fino a 30 mila abitanti il contributo potrà coprire fino all’80% delle spese ammissibili, mentre per i Comuni più grandi il sostegno arriverà fino al 50%.

Tra gli interventi finanziabili rientrano la riqualificazione e l’ampliamento dei mercati esistenti, la realizzazione di nuovi mercati coperti, gli interventi di efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e sicurezza, oltre alla realizzazione di nuovi servizi, arredi e dotazioni tecnologiche.

Potranno essere sostenuti anche progetti per creare spazi polifunzionali, utilizzabili durante tutto l’anno per attività culturali, sociali e iniziative dedicate alla comunità.

“Con questo provvedimento – aggiunge Zamperini – Regione Lombardia investe sulla qualità delle aree mercatali, mettendo i Comuni nelle condizioni di ammodernare strutture spesso datate e renderle più funzionali e inclusive. È un intervento concreto che rafforza il commercio di prossimità e contribuisce a contrastare la desertificazione commerciale”.