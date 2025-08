Mercato e cantieri, la viabilità in città della prossima settimana

LECCO – Si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 6 e sabato 9 agosto:

via GHISLANZONI, divieto di transito veicolare all’altezza del civico 64, inversione del senso di marcia in via Como, da via Ghislanzoni a via Previati, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive in via Ghislanzoni, tra il civico 62 e via Como e tra il civico 68 e via Antonio Corti, e limite di velocità 30 km/h in via Como, nel tra le vie Ghislanzoni e Previati e in via Ghislanzoni, tra le vie Como e Corti dalle 8 alle 18 dal 4 al 5 agosto per lavori dell’impresa Bonacina Srl per conto di Lrh;

corso EMANUELE FILIBERTO, altezza civico 104, restringimento dal 4 al 14 agosto per lavori di riqualificazione dei marciapiedi a cura di impresa Redaelli Francesco Srl per conto del Comune di Lecco.

Via SAN NICOLÒ, altezza civico 4, restringimento dal 5 al 7 agosto per lavori di ripristino pavimentazione a cura di impresa Edil Lario Cad Srl per conto di Lereti;

via DEI PARTIGIANI, divieto di transito veicolare tra il civico 52 e via Adamello, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h in via Agliati, tra le vie Don Invernizzi e Partigiani, e in via Nove Febbraio, tra corso San Michele del Carso e via Pietro Micca, dalle 8.30 alle 17.30 dei giorni 6, 7 e 8 agosto per lavori dell’impresa Elia Strade Srl per conto del Comune di Lecco.

Vi segnaliamo inoltre che venerdì 8 agosto, per consentire lo svolgimento dell’evento Arco Festival, saranno istituiti il divieto di transito dalle 18 alle 22 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 16.30 alle 22 in via Magenta, nel tratto compreso tra via Tagliamento e il civico 12.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371