Mercato in centro e asfaltature, le modifiche alla viabilità della settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 13 agosto:
corso CARLO ALBERTO, tratto compreso tra via Buozzi e via Antonio Rosmini, restringimento per lavori di asfaltatura l’11 agosto;
piazza CAPPUCCINI, restringimento per lavori di asfaltatura il 12 agosto;
corso MATTEOTTI, tratto compreso tra largo Montenero e via Balicco, restringimento per lavori di asfaltatura il 13 agosto.
Per maggiori informazioni:
Servizio viabilità – 0341 481316
Servizio manutenzione – 0341 481371