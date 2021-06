Chiuso il parcheggio per i lavori di riqualificazione, mattinata di caos alla Piccola

Ambulanti e commercianti arrabbiati. Il comune: “Stiamo pensando a dei correttivi per dare velocemente una risposta”

LECCO – Mattinata caotica quella di oggi, sabato 5 giugno, al mercato della Piccola a Lecco. Nei giorni scorsi, infatti, è stato chiuso il parcheggio per consentire i lavori di riqualificazione di tutta l’area, presentati nelle scorse settimane si tratta di lavori ingenti che cambieranno il volto di tutta la zona e si concluderanno solamente alla fine dell’anno.

Alla prima giornata di mercato con il parcheggio chiuso, però, si sono presentati subito i primi problemi. L’accesso alle auto, infatti, è consentito dal cancello del mercato e l’area accanto alle stecche dei magazzini è adibita a parcheggio, mentre nella parte più in fondo è rimasto il mercato.

“Così è impossibile lavorare – ha detto un ambulante infuriato -. Non c’è parcheggio e le macchine si imbottigliano in questo spazio esiguo. Ovviamente i clienti non trovano posto, sono obbligati a uscire dal varco che dà su via Ghislanzoni, davanti al Politecnico, e giustamente non si rimettono più a girare mezza città per tornare al mercato col risultato che se ne vanno e noi perdiamo clienti in un momento estremamente difficile per tutti noi. Chiedo al comune se i lavori non si potevano fare a lotti lasciando disponibile una parte del parcheggio?”

Nell’area di parcheggio, complici i molti pedoni che vanno e vengono e le auto in manovra, si forma spesso una lunga fila che arriva fino alla strada causando problemi di congestionamento anche all’incrocio tra via Amendola e via Ghislanzoni: “Una situazione assurda – commenta un altro ambulante – ci vuole un po’ di rispetto anche per il nostro lavoro, arriviamo da un periodo estremamente complicato e ci ritroviamo questa sorpresa. Adesso tra l’altro ci sposteranno per alcuni sabati in centro città, ma poi cosa succederà? Il comune ci deve dare rassicurazioni sul nostro destino perché, visto che i lavori si protrarranno per mesi, per noi così è impossibile lavorare. Siamo seriamente preoccupati”.

Al coro delle proteste si sono uniti anche i negozianti della zona che hanno sollevato un’altra questione: “Adesso la sosta in quel piccolo parcheggio è totalmente libera e negli ultimi giorni, in assenza del mercato, è stato occupato da pendolari che vanno in stazione e impiegati che lavorano in centro con il risultato che già prima delle 8 di mattina fino alla sera è al completo e i clienti che devono venire nei nostri negozi non hanno modo di parcheggiare. Sarebbe utile mettere almeno il disco orario in modo da creare una turnazione nella sosta”.

Abbiamo chiesto lumi sulla questione all’assessore Renata Zuffi: “Sicuramente per quel che concerne il discorso del mercato e dell’area della Piccola adesso valuteremo la situazione e i correttivi da mettere in atto, cercheremo di dare il più in fretta possibile una risposta. Più in generale il problema del traffico è un problema che la città ha da sempre, a breve attueremo il piano dei parcheggi ma stiamo facendo delle sperimentazioni per capire come possiamo regolare gli spostamenti e potenziare la mobilità pubblica – ha detto -. Quello che tenteremo di fare nei giorni in cui il mercato viene spostato in centro è offrire e organizzare una logica di sperimentazione per portare verso la cintura i parcheggi e le soste e far si che la gente arrivi al mercato non necessariamente con l’automobile nel parcheggio più vicino. E’ una questione di pratiche di vita, stiamo provando a cambiare il nostro modo di muoverci dentro la città. Ad ogni nodo di problema cercheremo di trovare una soluzione, la proveremo e la adatteremo il più possibile a quelle che sono le esigenze della città”.