Mercoledì 25 ottobre a Lecco la Camminata dell’allattamento

Una passeggiata per le vie della città per sostenere l’allattamento al seno

L’evento è promosso dal Centro per le famiglie “Dire, Fare, Giocare…” e dal Consultorio familiare di Lecco

LECCO – In occasione del mese che si apre con la “Settimana mondiale dell’allattamento”, il Centro per le famiglie “Dire, Fare, Giocare…” del Comune di Lecco in collaborazione con il Consultorio familiare di Lecco promuove la Camminata dell’allattamento, che si svolgerà mercoledì 25 ottobre.

L’evento è realizzato nell’ambito della sperimentazione dei Centri per la famiglia, promossa e finanziata da Regione Lombardia dal 2019. Inoltre, la camminata rientra nella collaborazione “Sostegno alla famiglia nella comunità: dalla promozione dell’allattamento all’empowerment delle competenze genitoriali” del Comune di Lecco con il Consultorio Familiare di Lecco datata marzo 2022, con l’obiettivo di organizzare gli incontri post nascita negli spazi del Centro per le famiglie.

Il ritrovo e la partenza sono previsti alle ore 14 nella piazza di fronte alla hall dell’Ospedale Manzoni e seguirà un percorso a tappe tra le vie di Lecco, che raggiungerà il Consultorio di via Tubi, la sala ragazzi della Biblioteca Civica Uberto Pozzoli di Lecco e arriverà al Centro per le famiglie di Pescarenico. Ad ogni tappa della camminata gli operatori presenteranno ai partecipanti i loro servizi nell’accompagnare le famiglie nella crescita dei loro figli. Sarà l’occasione per promuovere l’allattamento al seno e far conoscere alla città “mamme alla pari Lecco”, il gruppo di mamme volontarie formate lo scorso anno secondo le Linee guida OMS-UNICEF e a disposizione presso il Centro per le famiglie e il Consultorio familiare. Il tragitto è adatto ai passeggini.

“Il Centro per le Famiglie del Comune di Lecco svolge un ruolo importantissimo, ancora troppo poco conosciuto dai genitori della città e del territorio. Personale qualificato, spazi dove potersi trovare con i bambini da 0 a 6 anni, anche nelle giornate più lunghe, tante iniziative per stare insieme. Sappiamo bene quanto i genitori abbiano la necessità di frequentare anche altri genitori che stanno passando le stesse fasi o che le abbiano appena superate: quel confronto e conforto che a livello emotivo serve tantissimo per non sentirsi soli e per alleggerire il carico mentale, fisico e psicologico di nuovi equilibri o di fatiche legate ad ogni diversa fase di crescita. – sottolinea l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante -. Questa iniziativa in particolare è focalizzata sul progetto mamme alla pari, un meraviglioso progetto di supporto gratuito sul tema allattamento che è solo una delle fatiche che incontrano i genitori nei primi mesi, ma è anche una delle situazioni che, se gestita e accompagnata adeguatamente, regala ai genitori tante soddisfazioni e consapevolezze”.

Così il direttore Socio Sanitario ASST Lecco Enrico Frisone: “È di rilevante importanza promuovere la naturalità di comportamenti che troppo spesso tendono ad essere dimenticati in nome della produttività lavorativa. L’allattamento non è solo una funzione fisiologica ma rappresenta un fattore naturale dell’assistenza e della cura verso le nuove generazioni. Queste iniziative rappresentano il continuo processo di integrazione dei Consultori Familiari nel territorio dove convergono obiettivi e finalità non solo cliniche ma anche, e soprattutto, socioassistenziali”.

“La collaborazione fra il Consultorio Familiare di Lecco e il Centro per le Famiglie, nasce dalla convinzione dell’importanza di rafforzare una rete di sostegno nella comunità per le famiglie che vivono il bellissimo e delicato momento della nascita di un bambino. Il consultorio familiare offre assistenza alle donne durante tutto il percorso nascita che comprende oltre agli ambulatori ostetrico-ginecologici dedicati al periodo della gravidanza e gli incontri di accompagnamento alla nascita, anche consulenze individuali e incontri di gruppo per le mamme fin dai primi giorni successivi al parto. – sottolineano la responsabile della Struttura Coordinamento Attività Consultoriali ASST Lecco Carmen Baldi e la responsabile Attività Consultoriali in ambito Materno Infantile ASST Lecco Stefania Puggioni – La collaborazione fra infermiere e ostetriche del consultorio e le educatrici del Centro condividono l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei temi legati alla salute mamma-bambino come occasione per offrire strumenti per operare scelte consapevoli e quindi più solide e coerenti nel tempo; potenziare l’autostima, la fiducia nelle proprie possibilità come genitore e agire in ottica preventiva secondo le proprie competenze professionali. Per questo motivo, accanto alle iniziative offerte dalle infermiere e ostetriche del consultorio presso il Centro per le Famiglie, martedì 31 ottobre verrà inaugurato nel Consultorio Familiare di via Tubi lo Spazio Allattamento, un luogo accogliente dove ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30 le mamme potranno liberamente accedere per allattare, avere consigli e risposte ai dubbi che solitamente accompagnano la fase del puerperio e confrontarsi con le mamme alla pari. Lo Spazio Allattamento vuole essere un ulteriore nodo della rete di sostegno alle famiglie nel nostro territorio, una rete che comprende anche il Punto Nascita dell’ospedale dove quotidianamente gli operatori forniscono assistenza al momento del parto con una particolare attenzione alla qualità dell’esperienza che vivono i genitori, promuovendo le buone pratiche che favoriscono l’allattamento al seno e l’instaurarsi di una buona relazione fin dal primo incontro con il proprio bambino”.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per le famiglie telefonando al numero 342 6392516.