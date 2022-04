Meteo. 25 Aprile: possibili piogge nel pomeriggio

Miglioramento previsto da metà settimana

LECCO – Un inizio di giornata, quella di domani 25 aprile, senza precipitazioni e con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Si prevede invece un peggioraemnto nel pomeriggio, come riferito dal bollettino dell’Arpa Lombardia con un marcato sviluppo di nubi cumuliformi e piogge nelle ore centrali con rovesci sparsi, possibili ovunque. Previste nevicate oltre i 1900 metri, mentre le temperature vedranno le minime in lieve calo e le massime in lieve aumento. In pianura le minime si attesteranno intorno a 11°C, le massime intorno a 19°C. Zero termico in risalita, attorno a 2300 metri.

Nella giornata di martedì nuvolosità irregolare e variabile a carattere cumuliforme con piogge caratterizzate da rovesci sparsi e intermittenti, in genere di debole intensità. Sale lievemente la quota neve intorno ai 2000 metri con temperature minime in lieve o moderato aumento e le massime stazionarie o in lieve calo.

La tendenza per mercoledì 27 e giovedì 28 aprile è quella di un cielo sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni.