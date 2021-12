Meteo. Anticiclone di Santa Lucia, bel tempo e temperature ‘miti’

Finestra di bel tempo e temperature meno invernali

Nebbie in pianura

LECCO – Dopo diversi giorni caratterizzati da clima invernale e temperature fredde la situazione cambierà la prossima settimana con l’Anticiclone di Santa Lucia. “L’aria più stabile e mite associata ad un’alta pressione di matrice sub-tropicale in espansione verso l’Italia determinerà una serie di giornate e per lo più soleggiate ma non senza insidie quali nebbia in pianura” fanno sapere gli esperti di 3B Meteo.

Temperature

Dal punto di vista climatico previste inversioni termiche: “Mentre lo zero termico salirà fino a sfiorare i 3000m sulle Alpi centro occidentali e l’Appennino, l’aria fredda intrappolata nei bassi strati non si scalderà. Avremo dunque specie di notte e al primo mattino valori negativi in pianura e nelle valli e valori positivi in quota”. Anche nel lecchese l’inizio della settimana sarà all’insegna del bel tempo.

La fase anticiclonica di bel tempo durerà fino al 17-18 dicembre quando sono previste infiltrazioni di aria fredda.