Meteo. Arpa Lombardia: “Gran caldo nel fine settimana. Miglioramenti da lunedì”

Temperature di 10 °C oltre la media del periodo e valori massimi compresi tra 37-40 °C

Da lunedì 29 giugno è previsto un cambio di regime con temperature in linea con le medie del periodo

LECCO – Il grande caldo non darà tregua per tutto il week-end, quando localmente potrebbero verificarsi anche isolati temporali di forte intensità. Il calo delle temperature, secondo le previsioni a cura del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia, è atteso con l’inizio della prossima settimana.

Temperature e umidità elevate: disagio da calore forte su gran parte della regione

“Temperature ancora in ulteriore lieve aumento – spiegano i meteorologi di Arpa – nei prossimi giorni. La presenza dell’alta pressione crea una forte subsidenza, ossia uno ‘schiacciamento’ dell’aria dall’alto verso il basso, che la riscalda ulteriormente e la intrappola nei bassi strati. Questo porta a temperature di 10 °C oltre la media del periodo e valori massimi compresi tra 37-40 °C, che non vedranno un calo significativo neppure nelle ore notturne, mantenendosi anche al di sopra dei 25 °C con il conseguente disagio delle “Notti Tropicali” fino a 1000 metri sul livello del mare. L’aumento dell’umidità alle diverse quote rende più probabile la formazione di fenomeni temporaleschi, favoriti dalla forte convezione diurna; l’intero territorio regionale potrà essere interessato da temporali, con probabilità maggiore sui rilievi e le aree pedemontane”.

Maggiori dettagli sul Disagio da Calore previsto sono consultabili sul Bollettino Humidex di Arpa Lombardia.

Temperature in calo la prossima settimana

“Da lunedì 29 giugno – continuano i meteorologi del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia – è previsto un cambio di regime. L’arrivo di aria meno calda da nord-ovest, insieme al calo di pressione atmosferica, tende a riportare le temperature in linea con le medie del periodo. Le aree interessate in un primo momento saranno quelle dei rilievi di confine che già da lunedì vedranno un calo dei valori termici, mentre per la restante parte della regione il calo è previsto a partire da martedì 30, che proseguirà anche in modo più significativo nei successivi giorni, favorito dalla maggiore probabilità di precipitazioni”.

Sul sito di Arpa Lombardia (QUI IL LINK) sono accessibili tutti i dati comune per comune