Temperature sopra la media almeno fino a venerdì

La tendenza dovrebbe proseguire fino a Ognissanti

LECCO – Prosegue l’anomalia climatica in questo 2022 da record. “Dopo l’estate più calda mai registrata in Europa, anche l’autunno sembra proseguire questo trend con temperature che si mantengono frequentemente sopra la media” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara “nei prossimi giorni assisteremo ad una nuova poderosa risalita dell’anticiclone africano con una ondata di caldo decisamente fuori stagione“.

Anche in Italia l’anticiclone si farà sentire con temperature che potranno toccare, se non superare, i 27 gradi al Sud e i 25 al Nord.

In Lombardia il rinforzo dell’anticiclone porterà fino a venerdì tempo stabile, soleggiato e qualche nebbia in pianura nelle prime ore del mattino. La tendenza dovrebbe proseguire per il fine settimana e il ponte di Ognissanti.