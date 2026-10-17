Meteo, cambia il tempo: in arrivo nuvole e pioggia

Aumenta l’instabilità atmosferica

Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da una marcata variabilità

LECCO – Dopo una fase relativamente tranquilla, il tempo si prepara a cambiare anche sul lecchese. Da domani, domenica 18 ottobre, è atteso un aumento dell’instabilità atmosferica, con cieli progressivamente più nuvolosi e la possibilità di piogge, mentre la ventilazione tenderà a intensificarsi.

A determinare il cambiamento è una perturbazione in discesa dal Nord Europa, destinata a favorire la formazione di un’area di bassa pressione tra la Francia e il settore nord-occidentale dell’Italia. Il richiamo di aria umida dai quadranti meridionali e sud-occidentali contribuirà ad alimentare la nuvolosità sulla Lombardia.

Secondo il quadro previsionale di Arpa Lombardia, le precipitazioni più significative sono attese soprattutto nella giornata di domenica, con maggiore probabilità sui settori occidentali e nelle aree più vicine al Piemonte. Anche sul nostro territorio il cielo tenderà a coprirsi, con possibili piovaschi e precipitazioni generalmente più deboli e irregolari rispetto alle zone maggiormente esposte.

Un altro elemento da tenere in considerazione sarà il vento, che potrà intensificarsi in concomitanza con l’aumento dell’instabilità. Anche la prossima settimana sarà infatti caratterizzata da una marcata variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e la possibilità di nuovi passaggi perturbati legati ai cambiamenti della circolazione atmosferica in quota.