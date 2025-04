Meteo. Fine settimana caratterizzato dal brutto tempo

Dalla serata di sabato 12 aprile previsti rovesci e nuvole in aumento

LECCO – Una nuova perturbazione di origine atlantica è attesa sulla Lombardia a partire da sabato, portando con sé un peggioramento delle condizioni meteorologiche che si protrarrà almeno fino all’inizio della prossima settimana. Lo comunica Arpa Lombardia nel suo ultimo bollettino meteo, che segnala un cambio di passo dopo le giornate di tempo stabile e soleggiato.

Il fine settimana si aprirà con una mattinata di sabato ancora all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, ma già dal pomeriggio si registrerà un progressivo aumento della copertura nuvolosa, in particolare sui settori settentrionali della regione. Le prime precipitazioni, seppur deboli e sparse, faranno la loro comparsa sui rilievi dal tardo pomeriggio.

Domenica 13 aprile la situazione peggiorerà sensibilmente: il cielo si presenterà coperto o molto nuvoloso e le piogge, diffuse e di debole intensità, interesseranno gran parte del territorio lombardo dal pomeriggio. La quota neve si attesterà oltre i 2000 metri, mentre le temperature subiranno una variazione significativa: minime in aumento e massime in calo, a testimonianza del ricambio d’aria in atto. Lo zero termico oscillerà tra i 2400 e i 2900 metri.

Il peggioramento sarà più marcato nella giornata di lunedì, con cieli chiusi e precipitazioni più consistenti, in particolare tra la pianura centrale e le Prealpi. Le temperature scenderanno ulteriormente, mentre la ventilazione si farà moderata da est in pianura, con rinforzi da sud sulle Alpi Retiche.

Il quadro delineato da Arpa Lombardia invita alla prudenza, soprattutto per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto.