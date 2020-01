Meteo, fine settimana di sole, gennaio prosegue all’insegna dell’anticiclone

Venerdì qualche nuvola ma sono attese le schiarite

Sabato e domenica col sole, il contesto anticiclonico proseguirà per tutto gennaio

LECCO – Si prospetta all’insegna del bel tempo il weekend che sta per cominciare (11-12 gennaio). Se oggi, venerdì, il lecchese si è svegliato sotto le nuvole, nel corso della giornata sono attese le schiarite, con il sole che sarà protagonista sabato e domenica

Anche la seconda decade di gennaio sarà caratterizzata, come spiegano gli esperti, da un contesto anticiclonico sull’Italia, garanzia di tempo stabile e in netta prevalenza soleggiato sulla Lombardia. “Non mancheranno nebbie sulle medio-basse pianure, e inevitabilmente si alzeranno le concentrazioni di polveri sottili complice la forte inversione termo-igrometrica che si andrà a consolidare. Salvo qualche annuvolamento un po’ più esteso atteso per il giorno 10, per il resto non sono attese novità di rilievo” il commento dei metereologi di 3B Meteo.

A Lecco, durante la temperatura massima registrata sarà di 9.5°C, la minima di 3.9°C, lo zero termico si attesterà a 1788m. Sabato la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2050m mentre domenica 10°C la temperatura massima, la minima di 4°C e lo zero termico si attesterà a 3400m.