A pochi giorni dalla Primavera fa capolino la neve

Week-end soleggiato ma temperature basse soprattutto al mattino

LECCO – Risveglio particolare per i lecchesi nella mattinata di oggi, venerdì 19 marzo, giornata delle Festa del Papà. I fiocchi di neve hanno fatto capolino anche in città regalando, come al solito, uno spettacolo suggestivo alla vigilia della Primavera.

Con la neve è arrivato anche il freddo che ci accompagnerà per tutto il week-end. Anche se il Nord sarà meno interessato dall’instabilità presente sul resto dell’Italia, l’aria fredda continuerà ad entrare dalle latitudini settentrionali. Salvo locali eccezioni il tempo si manterrà quindi più stabile e soleggiato, ma farà molto freddo soprattutto nelle prime ore della giornata.