Meteo. Freddo in arrivo dal fine settimana: calano le temperature

Le previsioni meteo: dal weekend è previsto un brusco calo delle temperature

L’aria del Nord porterà una prima schermaglia d’inverno

LECCO – Resiste il bel tempo anche sul lago ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare, almeno dal punto di vista delle temperature: è previsto infatti l’arrivo del freddo, con l’abbassamento delle temperature minime che, in particolare la prossima settimana, arriveranno in alcuni casi a sfiorare gli zero gradi anche a Lecco. Le massime, invece, non andranno oltre i 10 gradi.

Il cambiamento, ci dicono i meteorologi di 3BMeteo, irromperà dal 20 novembre:

“Confermiamo l’irruzione fredda dal nord Europa con conseguenze importanti sia in termini di precipitazioni che di vento. Al termine dell’attuale fase di instabilità, l’anticiclone delle Azzorre in complicità con quello africano subirà uno slancio verso l’Europa centrale portando una ventata di aria molto mite fino al Baltico. Questo avverrà nella giornata di mercoledì. Nel contempo però un flusso di correnti molto fredde di estrazione polare marittima punterà dal Mar di Norvegia verso le Isole Britanniche e tra giovedì e venerdì sfonderà letteralmente il dominio anticiclonico raggiungendo il Mediterraneo fomentando contrasti termici importanti”.

Previsto “un notevole calo delle temperature, isoterme a 1500m fino a -4°C potrebbero raggiungere il Nord e parte del Centro. Insomma – concludono – ci sono gli ingredienti per una fase di stampo invernale”.

Questa fase di freddo farà capolino sul lecchese a partire da sabato.