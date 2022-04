Previste piogge sia sabato che domenica

LECCO – Previsioni meteo che annunciano un fine settimana instabile e all’insegna della pioggia.

Già da questa notte potrebbe arrivare la pioggia sul lecchese con la giornata di sabato caratterizzata da instabilità, come annuncia il bollettino dell’Arpa Lombardia.

Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con copertura più compatta sui rilievi ed i settori occidentali, in aumento ovunque durante il corso della giornata con qualche irregolare schiarita in tarda serata. Le precipitazioni saranno deboli e diffuse già al mattino sui settori nordoccidentali, in estensione al resto della regione nella giornata ed in intensificazione, anche a carattere temporalesco, dal pomeriggio ed in serata. Neve oltre i 1800-2000 metri. Temperature: minime in lieve calo che si attesteranno tre i 9°C e gli 11°C massime in lieve aumento tra i 19°C e i 21°C. Zero termico intorno ai 2200-2400 metri.

Domenica sarà una giornata instabile con piogge diffuse a carattere irregolare, sotto forma di rovesci o temporali, al mattino più probabili sui Alpi e Prealpi, mentre al pomeriggio sui settori meridionali della regione che andranno ad esaurirsi in serata. Si abbassa la quota neve sulle Alpi e Prealpi che scenderà fino a 1300-1500 metri circa, in risalita tuttavia nella giornata. Temperature minime stazionarie o in lieve calo in montagna, mentre le massime in sensibile calo. Lo Zero termico scenderà a quota 1600-1800 metri circa, per poi risalire in serata.