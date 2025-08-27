Meteo. In arrivo il maltempo con piogge e temporali

Il fine settimana dovrebbe riportare un po’ di tregua

LECCO – Dopo una parentesi di stabilità, il meteo sulla Lombardia e sul lecchese è destinato a cambiare bruscamente nelle prossime ore. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, l’avvicinamento di una saccatura dall’area britannica porterà infatti una fase di forte instabilità, con rovesci e temporali diffusi che interesseranno gran parte del territorio regionale.

Mercoledì 27 agosto la giornata si aprirà con cieli per lo più nuvolosi e qualche pioggia debole già al mattino. Con il passare delle ore, però, i fenomeni tenderanno a intensificarsi, assumendo carattere temporalesco soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando saranno coinvolte in particolare la pianura centrale e la fascia prealpina. Le temperature rimarranno piuttosto miti, con minime tra i 19 e i 21 gradi e massime comprese tra i 25 e i 30.

Giovedì 28 agosto sarà la giornata più critica: sono attese precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, accompagnate da temporali e possibili raffiche di vento. La variabilità delle temperature sarà marcata, con valori massimi che oscilleranno dai 24 ai 33 gradi, più elevati nelle aree meridionali della regione. Le province settentrionali, invece, potranno beneficiare di un calo del disagio da calore.

L’instabilità proseguirà anche venerdì 29 agosto, con cieli coperti o molto nuvolosi e piogge di intensità variabile, più insistenti tra la pianura e le Prealpi centro-orientali. Le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, tenderanno a diminuire, segnalando un peggioramento del quadro termico.

Il fine settimana dovrebbe riportare un po’ di tregua. Sabato 30 agosto è prevista una graduale diminuzione della nuvolosità e della probabilità di piogge, mentre le temperature caleranno nelle minime e torneranno a salire nelle massime. Domenica, invece, il cielo sarà variabile con rovesci concentrati soprattutto nel pomeriggio e in serata.