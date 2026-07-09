Meteo Lombardia, caldo senza tregua ma arrivano temporali tra venerdì e sabato

Le previsioni di ARPA Lombardia indicano temperature fino a 37 gradi e rovesci tra venerdì 10 e sabato 11 luglio con possibili forti raffiche di vento

Domenica e lunedì torneranno giornate in prevalenza soleggiate, con locali rovesci pomeridiani sulle zone montane

LECCO – L’alta pressione continua a dominare la Lombardia, garantendo giornate prevalentemente soleggiate e temperature elevate, ma tra venerdì e sabato sono attesi nuovi episodi di instabilità con rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Secondo le previsioni meteorologiche diffuse da ARPA Lombardia, il quadro è determinato dalla presenza di un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale e di una vasta area di bassa pressione sui settori più orientali del continente, configurazione che influenza le condizioni atmosferiche anche sul Nord Italia.

Particolare attenzione viene richiamata sul disagio da calore, che sarà marcato soprattutto nei settori meridionali della regione. ARPA segnala infatti condizioni di forte stress dovuto alle elevate temperature, invitando a consultare il bollettino dedicato all’indice Humidex per monitorare l’evoluzione della situazione.

Per oggi, giovedì 9, è previsto cielo in prevalenza sereno, con locali annuvolamenti sulle Alpi e sulle Prealpi, dove non si esclude qualche isolato piovasco. Le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 32 e i 37 gradi.

Tra venerdì 10 e sabato 11 il tempo si presenterà variabile, con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio e della serata sono attesi locali rovesci o temporali, in sviluppo a partire dai rilievi e accompagnati da forti raffiche di vento. Non è esclusa la possibilità di qualche fenomeno anche nella prima parte della giornata.

Per domenica 12 e lunedì 13 le previsioni indicano un ritorno a condizioni generalmente soleggiate. Resterà comunque possibile la formazione di locali rovesci pomeridiani sulle aree montane, mentre le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati in tutta la regione.