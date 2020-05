Meteo. Maltempo in attenuazione, miglioramenti nel week-end

Nubifragi a Milano, esondano Lambro e Seveso

Nessuna criticità nel Lecchese, miglioramento nel week-end

LECCO – Dopo le forti piogge delle ultime ore, meteo in via di miglioramento nel fine settimana sul nostro territorio, specialmente nella giornata di domenica. Il grosso del maltempo si sta spostato verso est, particolarmente colpita la zona di Milano dove sono esondati i fiumi Seveso e Lambro. Nubi irregolari nella giornata di oggi, venerdì, anche se in serata potrebbero esserci nuovi temporali.

Sabato 16 maggio sono attese nubi alternate a schiarite al Nord con rovesci sempre più presenti con l’andare delle giornata soprattutto sulle zone alpine e pedemontane. Temperature in lieve rialzo. Domenica 17 maggio il miglioramento dovrebbe essere più marcato con ampie schiarite e temperature in aumento, massime tra 25 e 30.