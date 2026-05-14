Meteo: neve in quota sulle montagne lecchesi

E’ tornata la neve sulle cime lecchesi

La perturbazione odierna ha regalato questo insolito spettacolo

LECCO – Neve sulle cime lecchesi per regalare a questo maggio un sapore di inverno. La perturbazione che si sta abbattendo in queste ore sul Nord Italia ha regalato lo spettacolo delle montagne lecchesi ricoperte dal velo bianco.

Resegone, Grignetta e Grignone sono tornati a indossare gli abiti invernali con la neve apparsa in quota a confermare il calo delle temperature registrato nelle ultime ore. Le previsioni meteo indicavano come possibili le nevicate sopra i 1.500 metri e così è stato.

Domani, venerdì 15 maggio, il cielo sarà ancora nuvoloso o coperto. Non è escluso che torni a nevicare con la quota dei fiocchi bianchi stimata tra i 1200 e 1600 metri di altitudine. Le indicazioni diffuse da Arpa Lombardia indicano la possibilità, nel pomeriggio, di locali rovesci o temporali possibili su gran parte del territorio lombardo con temperature massime in calo, anche al di sotto della media del periodo.

Sabato 16 maggio le nuvole faranno ancora compagnia al cielo lombardo mentre da domenica 17 maggio è previsto il ritorno del sole con l’alta pressione in Italia. Si tratterà, molto probabilmente, di una parentesi di bel tempo visto che è previsto il transito di nuove perturbazioni sull’Europa centrale che porteranno tempo variabile con sole intervallato da possibili passaggi di precipitazioni.

A risalire saranno comunque le temperature.