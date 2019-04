Le previsioni meteo per il weekend di Pasqua

Sabato con il sole, domenica nuvole sparse ma tendenzialmente sereno. A Pasquetta previste piogge in serata

LECCO – L’anticiclone favorirà un weekend di Pasqua sostanzialmente stabile e molto mite sull’Italia, anche se non sempre soleggiato”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “sabato soleggiato o al più velato su gran parte della Penisola con temperature massime fin verso i 23-25°C. La domenica di Pasqua si avvicina invece una perturbazione dalla Spagna, responsabile di un aumento generale della nuvolosità di tipo medio-alto, ma senza piogge se non qualche sporadica precipitazione in Sardegna. Le temperature saranno ancora molto miti e i venti di Scirocco in rinforzo”.

A Lecco domani, sabato, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2700m.

Domenica, Pasqua, nuvole sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m.

Lunedì mattina, Pasquetta, le nuvole si alterneranno al sole, nel pomeriggio previsto un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sono previsti 9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2600m.