Inizio delle perturbazioni già nella notte tra sabato e domenica

Le piogge diffuse interesseranno quasi tutta la festività. Sabato previsto tempo stabile

LECCO – Sarà un fine settimana in buona parte caratterizzato da pioggia quello che sta per arrivare, complici le fresche correnti atlantiche in arrivo dal Regno Unito e una bassa pressione proveniente dalle Baleari.

Secondo gli esperti “si avranno piogge diffuse sulla nostra Regione soprattutto domenica, con rovesci locali su settori occidentali e fascia prealpina. Previste attenuazioni in serata e temperature massime intorno ai 20°”.

Le previsioni per il fine settimana: nella giornata di sabato sul lecchese a prevalere sarà il sole, con qualche annuvolamento sparso nel corso di pomeriggio e sera.

Le perturbazioni invece cominceranno già nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, tenendo banco poi per buona parte della giornata, esaurendosi gradualmente col calar della sera.