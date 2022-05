L’ondata di caldo anomalo prosegue e si aggrava nei prossimi giorni

Temperature massime fino ai 36 gradi nel fine settimana e afa

lecco – L’ondata di caldo che ha fatto capolino già nei giorni scorsi continuerà anche nei prossimi e nel fine settimana andrà ad incrementare ulteriormente le temperature.

“Prosegue e anzi si aggraverà l’anomalia meteo-climatica che ci portiamo avanti da mesi – a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – come se non bastasse la siccità che negli ultimi mesi sta fortemente penalizzando soprattutto il Centronord Italia, ora facciamo i conti anche con il caldo anomalo. L’estate sta infatti giocando da anticipo e ce ne siamo accorti tutti: temperature pienamente estive da ormai alcuni giorni interessano diverse aree della Penisola”

La causa è l’anticiclone africano che nei prossimi giorni, spiega il meteorologo, interesserà in modo via via più deciso l’Italia”

A Lecco le giornate più calde sono previste a partire da venerdì e tra sabato e domenica le massime potrebbero superare i 36 gradi, accompagnate da alte percentuali di umidità.

Da lunedì dovrebbe tornare qualche rovescio a rinfrescare il clima e anche tra martedì e mercoledì sono previste piogge e schiarite.