Meteo. Sabato bel tempo, domenica pioggia con possibili nevicate

Da domenica ingresso di aria fredda al Nord e al Centro

Piogge e possibili nevicate anche a quote basse nel Lecchese

LECCO – Ultime ore con temperature miti. Se sabato sarà ancora una giornata di tempo stabile con temperature sopra le medie, nella giornata di domenica 26 febbraio è atteso un importante cambiamento dovuto all’ingresso sul nostro Paese di una massa d’aria fredda artico-continentale.

Per la giornata di domenica è atteso un abbassamento delle temperature al Nord e in parte del Centro che sarà accompagnato da piogge, anche molto intense soprattutto in pianura, e possibili nevicate a quote basse. Il maltempo più forte è previsto soprattutto sulla parte più occidentale del Piemonte e in Emilia Romagna, ma piogge moderate potrebbero registrarsi anche sulla nostra provincia accompagnate da possibili nevicate.