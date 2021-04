Nuvole e pioggia ci accompagneranno nella settimana

Maltempo previsto anche per il weekend del Primo Maggio

LECCO – Inizia all’insegna del maltempo la settimana che ci porterà verso la festa del Primo Maggio: colpa di un’area di bassa pressione dalla Spagna si sta spostando verso l’Italia portando instabilità.

Nuvole e qualche rovescio faranno capolino nei primi giorni della settimana con un ulteriore peggioramento previsto da giovedì quando i rovesci sul lecchese si faranno più intensi.

Brutto tempo previsto anche a nel fine settimana, sia per la giornata di sabato Primo Maggio, seppur con miglioramenti dal pomeriggio. Rovesci in programma anche per la giornata di domenica.