Meteo, stop al caldo, in arrivo forti temporali. Le previsioni

L’arrivo di un fronte di origine atlantica causerà forti temporali soprattutto al Nord

Previsto anche un netto calo delle temperature

LECCO – Stop al caldo, da domenica sera arrivano forti temporali e le temperature subiranno un brusco calo. Lo confermano gli esperti.

“L’intensa ondata di calore che ha caratterizzato l’ultima settimana di luglio, con picchi massimi anche superiori ai 40°C, è ufficialmente destinata a concludersi tra domenica 2 e martedì 4 agosto, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Il tutto per l’arrivo di due diversi fronti instabili di origine atlantica che causerà il passaggio di forti temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, insieme ad un generale brusco calo termico atteso proprio per l’inizio della nuova settimana”.

A confermarlo è Andrea Vuolo, meteorologo di www.3bmeteo.com che aggiunge – “la massa d’aria più fresca e instabile che giungerà dal Nord Europa, causerà l’innesco di forti temporali soprattutto su Alpi e Pianura Padana; il caldo e l’umidità andatesi ad accumulare nei bassi strati dell’atmosfera nel corso degli ultimi giorni, favoriranno notevoli contrasti termodinamici, con la genesi di grandinate di medio-grandi dimensioni, insieme a nubifragi e forti raffiche di vento.

Weekend caldo ma dal pomeriggio di domenica possibili temporali anche violenti

Guardando alle previsioni del fine settimana, gli esperti fanno sapere che “nel weekend l’anticiclone si indebolirà gradualmente, mantenendo condizioni di caldo afoso ancora per sabato e parte della domenica. Nel frattempo avanzeranno correnti instabili atlantiche che porteranno temporali diffusi domenica dal pomeriggio-sera, anche violenti. Lunedì tempo ancora molto instabile e con calo termico più accentuato”.

Le previsioni per domenica 2 agosto

Correnti più umide e fresche di estrazione atlantica raggiungono il Nord Italia determinando un peggioramento del tempo con aumento dell’instabilità già nel corso della notte sui rilievi alpini e prealpini e durante il giorno anche in pianura, con rischio di temporali anche forti specie in serata. Temperature in calo e meno caldo, ma ancora afoso.

Lunedì pioggia e temporali

Lunedì 3 agosto nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 52.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3930m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.