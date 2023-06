Meteo, temperature su: è la prima ondata di caldo africano

L’anticiclone africano fa sentire i suoi effetti

Temperature in aumento anche nel lecchese, massime fino a 33 gradi

LECCO – S’inizia a boccheggiare: già da qualche giorno, anche sul lecchese hanno fatto capolino caldo e afa, con le temperature destinate ad aumentare nelle prossime ore.

La causa è il “rinforzarsi l’anticiclone africano che ci accompagnerà nel corso della prima parte della settimana – come spiegano gli esperti di 3bMeteo – L’alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell’estate 2023”.

A Lecco le massime toccheranno i 32 gradi nella giornata di oggi per salire a 33 gradi domani, martedì.

Giovedì i temporali previsti in serata dovrebbero contribuire ad attenuare la canicola. Tempo sereno nel fine settimana con la colonnina di mercurio che supererà nuovamente i 30 gradi.